Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid
Неділя, 2 січня 2022, 03:52
За добу 31 грудня у світі виявили 1 187 125 випадків коронавірусу.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема у Франції – 219 126 випадків, в Британії - 162 572, у США – 161 398.
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Крім того, в Італії – 141 262 зараження, а в Туреччині – 36 731.
Україна, де 5 026 хворих, на 25 місці у світі між Хорватією та Чехією. У Європі Україна на 14 місці.
3 875 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником (190 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 3 в Європі.
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Українська правда