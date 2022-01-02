Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid

За добу 31 грудня у світі виявили 1 187 125 випадків коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції – 219 126 випадків, в Британії - 162 572, у США – 161 398.

Крім того, в Італії – 141 262 зараження, а в Туреччині – 36 731.

Україна, де 5 026 хворих, на 25 місці у світі між Хорватією та Чехією. У Європі Україна на 14 місці.

3 875 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником (190 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 3 в Європі.

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Нагадаємо: 31 грудня в Україні з COVID-19 госпіталізували 1 554 особи, водночас 6 073 людини одужали.