Президент Фінляндії відреагував на вимогу Росії щодо нерозширення НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що вимога Росії про нерозширення НАТО суперечить європейському порядку безпеки.

Про це він сказав у новорічному зверненні, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у своєму виступі Ніїністьо звернув увагу на кризу в Україні та міжнародну напруженість.

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"У політиці великих держав відбуваються суттєві зміни. Епоха після холодної війни закінчилася" - сказав він.

"Напруга наростає щодо європейської безпеки. Зміна відбулася швидко. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння, здавалося, був Китай. Після зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві було припущено, що Сполучені Штати і Росія знаходяться в процесі побудови шляхів комунікації. Ввічливий господар, Європа, в основному слухала" - зазначив президент.

За його словами, тепер ситуація геть інша.

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"Ультиматуми, які Росія поставила США і НАТО в грудні, стосуються Європи. Вони суперечать європейському порядку безпеки. Сфери інтересів не належать до 2020-х років. Суверенна рівність усіх держав є основним принципом, який кожен має поважати" - наголосив Нііністьо.

Він закликав ЄС відігравати активнішу роль у консультаціях щодо європейської безпеки.

" Хоча виклик кинутий США та НАТО, Європа наразі не може просто слухати. Суверенітет кількох країн-членів, включаючи Швецію та Фінляндію, був поставлений під сумнів з-за меж Євросоюзу. Це робить ЄС зацікавленою стороною. ЄС не повинен задовольнятися лише роллю координатора санкцій" - наголосив президент.

У своєму виступі Ніїністьо також повторив свій аналіз ситуації щодо позиції Фінляндії та можливого членства в НАТО. Під час свого візиту до Фінляндії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО відчинені і для Фінляндії.

"Простір для маневру та вибору Фінляндії також включає можливість створення військового союзу та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми так вирішимо" - сказав він.

Раніше прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.