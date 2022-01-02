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Президент Фінляндії відреагував на вимогу Росії щодо нерозширення НАТО

Неділя, 2 січня 2022, 14:52
Президент Фінляндії відреагував на вимогу Росії щодо нерозширення НАТО
Саулі Нііністьо, фото Getty Images

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що вимога Росії про нерозширення НАТО суперечить європейському порядку безпеки.

Про це він сказав у новорічному зверненні, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, у своєму виступі Ніїністьо звернув увагу на кризу в Україні та міжнародну напруженість.

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"У політиці великих держав відбуваються суттєві зміни. Епоха після холодної війни закінчилася" - сказав він.

"Напруга наростає щодо європейської безпеки. Зміна відбулася швидко. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння, здавалося, був Китай. Після зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві було припущено, що Сполучені Штати і Росія знаходяться в процесі побудови шляхів комунікації. Ввічливий господар, Європа, в основному слухала" - зазначив президент.

За його словами, тепер ситуація геть інша.

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"Ультиматуми, які Росія поставила США і НАТО в грудні, стосуються Європи. Вони суперечать європейському порядку безпеки. Сфери інтересів не належать до 2020-х років. Суверенна рівність усіх держав є основним принципом, який кожен має поважати" - наголосив Нііністьо.

Він закликав ЄС відігравати активнішу роль у консультаціях щодо європейської безпеки.

" Хоча виклик кинутий США та НАТО, Європа наразі не може просто слухати. Суверенітет кількох країн-членів, включаючи Швецію та Фінляндію, був поставлений під сумнів з-за меж Євросоюзу. Це робить ЄС зацікавленою стороною. ЄС не повинен задовольнятися лише роллю координатора санкцій" - наголосив президент.

У своєму виступі Ніїністьо також повторив свій аналіз ситуації щодо позиції Фінляндії та можливого членства в НАТО. Під час свого візиту до Фінляндії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері НАТО відчинені і для Фінляндії.

"Простір для маневру та вибору Фінляндії також включає можливість створення військового союзу та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми так вирішимо" - сказав він.

Раніше прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна має зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО та продовжувати посилену оборонну співпрацю з ЄС.

Теми: НАТОФінляндіяРосія
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