Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем
На Миколаївщині щодо жінки розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" після того, як вона смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці.
Джерело: поліція Миколаївської області
Дослівно: "30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці.
Повідомлення про вбивство надійшло до поліції 1 січня близько шостої години ранку. За попередньою інформацією, місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події".
Деталі: Жінку, яку поліція називає "зловмисницею", затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.
За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.
Оновлено: Пізніше в поліції повідомили нові деталі події, встановлені під час першочергових слідчих дій. Зокрема, стверджується, що жінка вдарила чоловіка в живіт у той момент, коли працівник клубу притиснув його до стіни.