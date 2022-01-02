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Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

Неділя, 2 січня 2022, 15:25
Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем
фото поліції

На Миколаївщині щодо жінки розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" після того, як вона смертельно поранила чоловіка, який з ножем домагався її на дискотеці.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці.

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Повідомлення про вбивство надійшло до поліції 1 січня близько шостої години ранку. За попередньою інформацією, місцевий мешканець чіплявся до жінки і навіть дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події".

Деталі: Жінку, яку поліція називає "зловмисницею", затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

ВІДЕО ДНЯ

За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

Оновлено: Пізніше в поліції повідомили нові деталі події, встановлені під час першочергових слідчих дій. Зокрема, стверджується, що жінка вдарила чоловіка в живіт у той момент, коли працівник клубу притиснув його до стіни.

Українська правда
Теми: поліціяМиколаївська областькримінал
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