У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника

Жінка, яку звинувачують в умисному вбивстві знайомого, що домагався її з ножем на дискотеці у Миколаївській області, вдарила його в той момент, коли працівник клубу притиснув його до стіни.

Джерело: поліція Миколаївської області

Деталі: У поліції повідомили нові деталі події, встановлені під час першочергових слідчих дій.

Так, чоловік і жінка були знайомі, відпочивали у місцевому будинку культури та разом вживали алкогольні напої. Конфлікт між ними розпочався в приміщенні, а згодом продовжився на вулиці. Його свідком став працівник клубу, який також вийшов на двір.

Дослівно: "З показів свідка встановлено, що на вулиці жінка забрала ніж у чоловіка, а працівник клубу, аби припинити сварку, притис чоловіка до стіни. Саме у цей момент, попри те, що небезпеки для жінки не було, вона вдарила знайомого ножем у живіт".

Більше деталей: У поліції зазначили, що жінка відмовляється надавати пояснення щодо обставин події, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

"Також стосовно можливої спроби зґвалтування чи нападу не заявляє. Жодних тілесних ушкоджень вона не отримала", - підкреслили в поліції.

Зазначається, що на основі першочергових слідчих дій слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство і за погодженням із процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру.

"Утім розслідування триває, тож, якщо будуть встановлені нові обставини, можлива додаткова правова кваліфікація чи перекваліфікація цієї події", - йдеться в повідомленні.

Також у поліції додали, що слідчі клопотатимуть у суді про обрання підозрюваній запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

Нині триває судово-медична експертиза, опитані можливі свідки. Також поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію, що може стати корисною у розслідуванні, звертатися до відділення поліції № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

Що передувало: Раніше поліція Миколаївщини повідомила, що щодо жінки розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство" після того, як вона смертельно поранила знайомого, який з ножем домагався її на дискотеці.