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Пожежа у будівлі парламенту ПАР: підозрюваного затримали

Неділя, 2 січня 2022, 23:02
Anadolu Agency via Getty Images

У Південноафриканській республіці затримали підозрюваного у причетності до підпалу будівлі парламенту в Кейптауні.

Джерело: Reuters

Деталі: Як повідомила журналістам міністр громадських робіт та інфраструктури Патрісія де Лілль, чоловіка було затримано всередині парламенту. За її словами, справу було передано елітному поліцейському підрозділу під назвою "Яструби".

У заяві парламенту йдеться, що підозрюваний – чоловік віком 50 років.

Внаслідок пожежі, яка спалахнула в неділю вранці, будівлі парламенту завдано значної шкоди.

До полудня пожежники все ще намагалися гасити пожежу в одній із кількох будівель, що становлять парламентський комплекс у Кейптауні.

Причина загоряння ще не була відома, але Де Лілль заявила, що згідно з отриманим нею звітом, перед закриттям парламенту на різдвяні та новорічні свята було проведено стандартні пожежні навчання, і все, включаючи спринклери, працювало.

"Сьогодні вранці було виявлено, що хтось закрив один із клапанів, тому не було води, яка могла б привести в дію цю автоматичну спринклерну систему", - сказала Де Лілль, додавши, що запис із камер відеоспостереження підтвердив, що хтось перебував у будівлі з раннього ранку.

Президент Сиріл Рамафоса заявив журналістам після відвідування місця події, що роботу парламенту буде продовжено, незважаючи на пожежу.

Що передувало: У неділю зранку в будівлі південноафриканського парламенту сталася пожежа.

Теми: Африка


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