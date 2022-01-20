У Британії заявили про готовність надати Україні ще більше зброї

Міністр оборони Великої Британії заявив, що Лондон відкритий до того, щоб надати Україні ще більше зброї з метою зірвати ймовірне вторгнення Росії.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Daily Mail, передає "Європейська правда".

"Питання про відправку в Україну більшої кількості оборонної зброї я триматиму на розгляді. Я не виключаю нічого в тому, щоб допомогти Україні забезпечити самооборону" - сказав Воллес.

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"Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників" - наголосив він.

Минулої ночі Росія звинуватила Британію в розгортанні напруженості в регіоні шляхом розміщення зброї. Посольство Москви в Лондоні повідомило у Twitter: "Зрозуміло, що британська поставка летальної зброї Україні лише підживить кризу та посилить напруженість".

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.