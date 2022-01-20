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У Британії заявили про готовність надати Україні ще більше зброї

Четвер, 20 січня 2022, 10:30

Міністр оборони Великої Британії заявив, що Лондон відкритий до того, щоб надати Україні ще більше зброї з метою зірвати ймовірне вторгнення Росії.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Daily Mail, передає "Європейська правда".

"Питання про відправку в Україну більшої кількості оборонної зброї я триматиму на розгляді. Я не виключаю нічого в тому, щоб допомогти Україні забезпечити самооборону" - сказав Воллес.

"Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників" - наголосив він.

Минулої ночі Росія звинуватила Британію в розгортанні напруженості в регіоні шляхом розміщення зброї. Посольство Москви в Лондоні повідомило у Twitter: "Зрозуміло, що британська поставка летальної зброї Україні лише підживить кризу та посилить напруженість".

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Теми: Британія
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