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США нададуть письмову відповідь про "гарантії безпеки" наступного тижня - Лавров

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:02
фотО: РБК

Глава МЗС Росії після зустрічі з держсекретарем США в Женеві заявив, що Ентоні Блінкен пообіцяв наступного тижня надати письмову відповідь на безпекові ультиматуми Кремля.

Про це Лавров заявив на пресконференції після зустрічі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я вам сказав, що це не кінець нашого діалогу. Наступного тижня ми отримаємо, як декілька разів підкреслив Ентоні Блінкен, письмову реакцію", - заявив глава МЗС Росії.

Лавров сказав, що на зустріч повторив держсекретарю США вимогу нерозширення НАТО на схід.

"Ну і щодо нашого принципового питання щодо нерозширення НАТО. Цей блок був створений проти СРСР,  а зараз він працює проти Російської Федерації", - пояснив Лавров.

Лавров очікує, що США згадають питання України у своїй письмовій відповіді, але, за його словами, "не треба зводити до нього всю проблему європейської архітектури безпеки".

Переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова в Женеві завершилися, вони тривали 1,5 години - менше, ніж планувалося.

Блінкен у четвер перебував з візитом у Берліні і заявив, що не очікує прориву від переговорів з Лавровим, але сподівається почути, що вирішила Москва за підсумками консультацій з США і НАТО минулого тижня.

19 січня Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Теми: СШАРосія
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