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У НАТО не ухвалювали рішень про вивезення свого персоналу з України

Понеділок, 24 січня 2022, 20:11
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

НАТО на цей момент не ухвалювала рішення про виведення свого персоналу з Києва.

Про це заявив у понеділок на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

"Ми обмінюємося інформацією із союзниками по НАТО, ми також ділимося інформацією з близькими партнерами, такими як Фінляндія та Швеція. Персонал НАТО є в Києві, у нас там працюють два офіси. Ми уважно оцінюємо і слідкуємо за ситуацією, але поки що ми не ухвалювали жодних рішень про вивезення цих людей, які працюють на НАТО в Києві", - заявив Столтенберг.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Держдеп США раніше оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників.

У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін. 

Теми: НАТОвійнаУкраїна
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