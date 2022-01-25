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Прем'єр Британії вірить у наступ РФ на Київ попри відмову більшості посольств евакуюватися

Вівторок, 25 січня 2022, 11:01
Борис Джонсон. Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

"Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", – сказав Джонсон.

Прем'єр додав, що ситуація "досить похмура", але війна не є неминучою. За його словами, Британія "очолює створення пакета економічних санкцій" проти Росії і постачає Україні оборонну зброю.

У понеділок лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну. Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами ЄС, генеральним секретарем НАТО та Джонсоном.

Лондон заявив, що лідери погодилися з тим, що якщо відбудеться подальше вторгнення Росії, "союзники повинні вжити швидких відповідей, включаючи безпрецедентний пакет санкцій".

Британські чиновники заявили, що особливих загроз британським дипломатам не було, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Британії.

Дії посольства були описані як запобіжні, і, як вважається, за останні 24 години не відбувалося нічого конкретного, що могло б спричинити рішення Британії.

Близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні. Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що посольство в Києві продовжує працювати, але "важливо, щоб ми були готові до будь-якої ситуації".

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати родини чи співробітників своїх посольств у Києві. 

Головний дипломат ЄС також сказав, що Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Детальніше пояснення щодо евакуації дипломатів дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" – Чому "евакуюють посольства" з Києва? Що знають дипломати? Спойлер: справа не лише у РФ

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Теми: Велика БританіяРосіяУкраїнавійна
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