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Глава МЗС Британії приїде в Україну

Вівторок, 25 січня 2022, 15:33
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Глава МЗС Британії Ліз Трасс наступного тижня відвідає Україну.

Про це вона сказала на слуханнях у парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наступного тижня я відвідаю Україну", - сказав Трасс.

Вона також повторила своє твердження про те, що нове вторгнення РФ в Україну буде величезною стратегічною помилкою.

"Подальше військове вторгнення Росії в Україну було б величезною стратегічною помилкою і потягло б за собою серйозні збитки російській економіці, включаючи скоординовані санкції" - заявила Ліз Трасс.

Водночас за словами міністра, британські війська навряд чи будуть розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні.

Відповідаючи на запитання про можливе введення військ для виконання бойових завдань, Трасс відповіла: "Навряд чи будуть такі обставини".

Вона додала, що Британія працює над тим, щоб Україна мала необхідну оборонну зброю та підготовку, а також підтримку міжнародної спільноти.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія  відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії.

Британські чиновники заявили, що особливих загроз британським дипломатам не було, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Британії.

Дії посольства були описані як запобіжні, і, як вважається, за останні 24 години не відбувалося нічого конкретного, що могло б спричинити рішення Британії.

Близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні. Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що посольство в Києві продовжує працювати, але "важливо, щоб ми були готові до будь-якої ситуації".

Теми: Британія
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