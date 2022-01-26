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Нідерланди послаблюють Covid-обмеження попри "Омікрон"

Середа, 26 січня 2022, 01:15
Нідерланди послаблюють Covid-обмеження попри Омікрон

З середи Нідерланди послаблять COVID-обмеження - бари, ресторани, музеї, театри зможуть відновити роботу.

Джерело: BBC з посиланням на прем'єр-міністра Марка Рютте, Euronews

Деталі: Рютте заявив, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.

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Бари, ресторани та музеї  були закриті з 18 грудня у спробі стримати поширення варіанту Omicron.

З середи кафе, бари та ресторани будуть відкриті до 22:00. Відвідувачі мають надати докази вакцинації або одужання від коронавірусної інфекції. Нічні клуби залишаться закритими, а місткість спортивних та культурних заходів буде обмежена до 1250 осіб. Нові правила діятимуть до 8 березня.

BBC пише, що цьому рішенню передувала хвиля гніву з боку співробітників готельного сектору, які були розчаровані рішенням уряду дозволити відновити роботу магазинів, спортивних залів, перукарень та секс-працівників 15 січня, у той час як їхній сектор залишався закритим.

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Кафе в декількох містах відкрилися всупереч обмеженням позаминулих вихідних, а десятки музеїв і театрів на знак протесту на один день відкрилися як салони краси.

Громадська підтримка суворих заходів також неухильно слабшала протягом останнього місяця, а столиці, Амстердамі, почастішали масові демонстрації проти правил.

Попри обмеження, кількість нових випадків коронавірусу росте. Наразі в Нідерландах реєструють близько 60 тисяч випадків на день. За останній тиждень кількість нових заражень зросла на 51% до понад 366 тисяч, тоді як кількість госпіталізацій у відділенні інтенсивної терапії зменшилася на 34%.

Нагадаємо: На сьогодні вакциновано майже 90% мешканців Нідерландів.

Теми: коронавірусНідерланди
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