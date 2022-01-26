США врахували позицію України у відповіді РФ про "гарантії безпеки" - Кулеба

Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині Україні не викликають наших заперечень", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь Росії на вимогу так званих "безпекових гарантій", які включають вимогу неприйняття України до НАТО.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Окрему відповідь на так звані "безпекові вимоги" планує направити і НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Водночас у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії.