США врахували позицію України у відповіді РФ про "гарантії безпеки" - Кулеба

Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині Україні не викликають наших заперечень", - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь Росії на вимогу так званих "безпекових гарантій", які включають вимогу неприйняття України до НАТО.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Окрему відповідь на так звані "безпекові вимоги" планує направити і НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

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Водночас у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії.