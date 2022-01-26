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США врахували позицію України у відповіді РФ про "гарантії безпеки" - Кулеба

Середа, 26 січня 2022, 10:15
США врахували позицію України у відповіді РФ про гарантії безпеки - Кулеба
ДМИТРо КУЛЕБА. ФОТО С FACEBOOK

Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині Україні не викликають наших заперечень", - сказав Кулеба.

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Як повідомлялося, очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь Росії на вимогу так званих "безпекових гарантій", які включають вимогу неприйняття України до НАТО.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Окрему відповідь на так звані "безпекові вимоги" планує направити і НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що  в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

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Водночас у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. 

Теми: СШАКулеба ДмитроРосія
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