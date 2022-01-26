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У Кремлі прокоментували погрози персональних санкцій Путіну, нагадавши, де він зберігає зарплату

Середа, 26 січня 2022, 13:19
У Кремлі прокоментували погрози персональних санкцій Путіну, нагадавши, де він зберігає зарплату
ФОТО KREMLIN.RU

Кремль заявив, що запровадження санкцій особисто проти президента РФ Володимира Путіна не завдасть йому шкоди, але буде політично деструктивним.

Про це сказав речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Відповідаючи на питання про погрози США ввести санкції персонально проти Путіна у разі вторгнення в Україну, Пєсков сказав, що президент РФ, як і раніше, використовує для отримання зарплати рахунок у банку "Росія", де і зберігаються його гроші.

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Пєсков також заявив, що російське законодавство і так забороняє чиновникам мати закордонні активи, тому санкції США не матимуть сенсу.

Банк "Росія", чиїм основним акціонером є фігурант санкційних списків США та ЄС бізнесмен Юрій Ковальчук, потрапив під санкції у 2014 році після анексії Криму. Тоді ж Путін пообіцяв відкрити рахунок у цьому банку.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що розгляне персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Росія заперечує плани нападу і стверджує, що причиною кризи є дії НАТО і США. Москва вимагає гарантій безпеки від Заходу, включно з обіцянкою НАТО ніколи не приймати Україну в свої лави.

Українська правда
Теми: РосіяПутінзарплатисанкції
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