Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Єврокомісії заявили про мету подальшої інтеграції України до ЄС

Середа, 26 січня 2022, 17:13

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї заявив, що Україна займає важливе місце у порядку денному Євросоюзу, і блок поділяє мету подальшої євроінтеграції України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Києві на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Олівер Варгеї зазначив, що Україна залишається "дуже високо" у порядку денному Євросоюзу.

"Ми поділяємо спільні цінності, а також мету подальшої інтеграції України до ЄС. 

Я переконаний, що наша співпраця посилює стійкість України щодо усіх зовнішніх  викликів і приносить суттєві переваги для українців", - заявив єврокомісар.

Олівер Варгеї розповів також, як буде оновлюватися Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

Теми: ЄСЄврокомісія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну зі США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
ЄС
ЄС залишається розколеним у питанні санкцій за напад Росії на Україну – ЗМІ
Подорожі в пандемію: Рада ЄС рекомендує враховувати статус людини, а не країну
Кулеба підтримав ідею проведення зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...