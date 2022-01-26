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У Єврокомісії заявили про мету подальшої інтеграції України до ЄС

Середа, 26 січня 2022, 16:13

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї заявив, що Україна займає важливе місце у порядку денному Євросоюзу, і блок поділяє мету подальшої євроінтеграції України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Києві на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Олівер Варгеї зазначив, що Україна залишається "дуже високо" у порядку денному Євросоюзу.

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"Ми поділяємо спільні цінності, а також мету подальшої інтеграції України до ЄС. 

Я переконаний, що наша співпраця посилює стійкість України щодо усіх зовнішніх  викликів і приносить суттєві переваги для українців", - заявив єврокомісар.

Олівер Варгеї розповів також, як буде оновлюватися Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

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Теми: ЄСЄврокомісія
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