У Єврокомісії заявили про мету подальшої інтеграції України до ЄС

Єврокомісар з питань політики сусідства і розширення ЄС Олівер Варгеї заявив, що Україна займає важливе місце у порядку денному Євросоюзу, і блок поділяє мету подальшої євроінтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Києві на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Олівер Варгеї зазначив, що Україна залишається "дуже високо" у порядку денному Євросоюзу.

"Ми поділяємо спільні цінності, а також мету подальшої інтеграції України до ЄС.

Я переконаний, що наша співпраця посилює стійкість України щодо усіх зовнішніх викликів і приносить суттєві переваги для українців", - заявив єврокомісар.

Олівер Варгеї розповів також, як буде оновлюватися Угода про асоціацію між Україною та ЄС.