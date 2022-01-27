Міністр оборони Британії "не оптимістичний" щодо шансів стримати Путіна від нової агресії

Міністр оборони Британії Бен Воллес не дуже сподівається на зрушення у дипломатичних переговорах Заходу з Кремлем та "не оптимістичний" щодо того, чи вдасться стримати Путіна від нової агресії проти України.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Воллес зараз перебуває з поїздкою у Європі і серед головних її цілей - скоординувати дії з союзниками для стримування Росії та підтримки України на тлі скупчення військ РФ біля її кордонів.

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Воллес повідомив, що невдовзі відбудеться його візит до Москви та зустріч з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу.

У коментарі BBC Бен Воллес зазначив, що все ще бачить шанс стримати Росію від вторгнення в Україну, але "не має оптимізму" з цього приводу.

Він зауважив також, що реакція Британії на демонстрацію сили Кремлем була "рішучішою, ніж багатьох інших".

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Минулого тижня Британія передала Україні 2000 одиниць легкої протитанкової зброї та інструкторів, які навчатимуть українських військових. За його словами, Британія не виключає надання Україні додаткової зброї.

Воллес каже, що намагається переконати колег з інших країн також підтримувати Україну постачанням зброї, та додав, що бачить добудований, але не сертифікований "Північний потік-2" як один з ключових факторів тиску на Кремль у нинішній ситуації.

Після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Бен Воллес зазначив, що Британія може збільшити присутність своїх сухопутних, морських та повітряних задля підтримки союзників у НАТО і стримування Росії від подальшої агресії.

Нагадаємо, НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки".

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США "немає позитивної реакції" на головне питання.

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

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