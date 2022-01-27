Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони Британії "не оптимістичний" щодо шансів стримати Путіна від нової агресії

Четвер, 27 січня 2022, 14:39
Міністр оборони Британії Бен Воллес. фото з Вікіпедії

Міністр оборони Британії Бен Воллес не дуже сподівається на зрушення у дипломатичних переговорах Заходу з Кремлем та "не оптимістичний" щодо того, чи вдасться стримати Путіна від нової агресії проти України.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Воллес зараз перебуває з поїздкою у Європі і серед головних її цілей - скоординувати дії з союзниками для стримування Росії та підтримки України на тлі скупчення військ РФ біля її кордонів. 

Воллес повідомив, що невдовзі відбудеться його візит до Москви та зустріч з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу. 

У коментарі BBC Бен Воллес зазначив, що все ще бачить шанс стримати Росію від вторгнення в Україну, але "не має оптимізму" з цього приводу. 

Він зауважив також, що реакція Британії на демонстрацію сили Кремлем була "рішучішою, ніж багатьох інших". 

Минулого тижня Британія передала Україні 2000 одиниць легкої протитанкової зброї та інструкторів, які навчатимуть українських військових. За його словами, Британія не виключає надання Україні додаткової зброї. 

Воллес каже, що намагається переконати колег з інших країн також підтримувати Україну постачанням зброї, та додав, що бачить добудований, але не сертифікований "Північний потік-2" як один з ключових факторів тиску на Кремль у нинішній ситуації. 

Після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Бен Воллес зазначив, що Британія може збільшити присутність своїх сухопутних, морських та повітряних задля підтримки союзників у НАТО і стримування Росії від подальшої агресії. 

Нагадаємо, НАТО в середу паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу також розкрив деталі відповіді Вашингтона на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". 

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США "немає позитивної реакції" на головне питання.

Про ситуацію на кордоні і можливі сценарії дій РФ читайте у статті "Української правди" Які перспективи великої війни в Україні?

Читайте і дивіться також інтерв'ю з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним: Бліцкриг на всю Україну неможливий, але щодо Києва у Кремлі є сценарій.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти затримали в Чорному морі українських рибалок

Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи

Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави

Новини 28 січня: медичні батальйони РФ, мільярдер Бренсон про Україну

ВІДЕОРябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, в суді визнав провину та попросив вибачення

фотоВ Україну прибув четвертий літак США з військовою допомогою, на борту 81 тонна боєприпасів

Усі новини...
Останні новини
06:12
Львівщина посилює карантин
05:15
COVID-19 у світі: Понад 10 тисяч хворих померли
04:15
МОЗ: "Омікрон" — домінантний варіант в Польщі
03:11
Російські окупанти затримали в Чорному морі українських рибалок
02:15
ЗМІ: Наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним
01:10
Байден: США "найближчим часом" перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи
00:31
Зеленський провів розмову з Макроном — обговорювали "нормандський формат"
23:47
Росія накопичує запаси крові у військах біля українських кордонів – Reuters
23:20
Нацгвардійця Рябчука, який розстріляв людей у Дніпрі, суд взяв під арешт без права застави
22:35
Новини 28 січня: ставка НБУ, зарплати, ВВП-варанти
Усі новини...