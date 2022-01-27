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Кулеба обговорив з прем’єркою Данії можливість будівництва суден в Україні

Четвер, 27 січня 2022, 18:48
Кулеба обговорив з прем’єркою Данії можливість будівництва суден в Україні
Перемовини Кулеби з данською прем'єр-міністеркою. Фото: МЗС України

Глава МЗС Дмитро Кулеба на зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен в Копенгагені обговорив можливості будівництва суден багатоцільового призначення для українських прикордонників та рятувальних служб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це проінформувала пресслужба МЗС.

"Співрозмовники приділили окрему увагу можливостям будівництва данськими компаніями в Україні суден багатоцільового призначення, зокрема для потреб українських прикордонників та рятувальних служб", - йдеться у повідомленні.

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У цьому контексті українська та данська сторони домовилися розпочати міжурядові переговори про підготовку проєкту двосторонньої угоди щодо будівництва суден на базі української інфраструктури. 

На запит Дмитра Кулеби прем’єрка Данії також погодилася розглянути додаткові можливості підтримки економічної та фінансової стабільності України.

Міністр також висловив вдячність за збереження звичного режиму роботи данського посольства в Києві, підтвердивши позицію про передчасність евакуації з України членів родин і співробітників дипломатичних установ.

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Крім того, Кулеба високо оцінив рішення данського уряду про надання 22 мільйонів євро на посилення сектору безпеки України 

Як повідомлялося, Данія також спрямує 73 млн євро на інвестиційні проєкти в Україні.

Теми: МЗСКулеба ДмитроДаніяфлот
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