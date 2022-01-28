Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина висилає російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві

П'ятниця, 28 січня 2022, 14:24
Німеччина висилає російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві
посольство росії в німеччині, фото: риа новости

Уряд Німеччини депортував з країни російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві..

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, співробітника консульства в Мюнхені оголосили "небажаною особою". Чоловік був лише нібито акредитований як дипломат - насправді він був штатним співробітником російської Служби зовнішньої розвідки.

Реклама:

Його викрили в рамках розслідування генерального прокурора проти Ільнура Н., якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

Вважається, що як науковий співробітник кафедри одного з технічних університетів Баварії Ільнур Н. передавав інформацію росіянину, який цікавився, серед іншого, технологією європейської ракети-носія "Аріан".

Ільнур Н. був заарештований влітку 2021 року і цього тижня йому висунули звинувачення у суді Мюнхена. Обвинувачений сказав слідству, що не знав, що має справу з російською розвідкою.

ВІДЕО ДНЯ

Німецька прокуратура не могла притягнути до відповідальності російського дипломата через його статус.

З кінця листопада 2019 року між обвинуваченим і російським агентом відбувалися регулярні особисті зустрічі. Чоловік передав інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема про різні етапи розробки європейської ракети-носія Ariane. За це він отримав загалом 2500 євро.

Теми: НімеччинаРосіяшпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Німеччина
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: