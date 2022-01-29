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Білорусь ввела контрсанкції проти Сербії

Субота, 29 січня 2022, 17:31

Уряд Білорусі розширив список країн, з яких не можна постачати продовольство, додавши до нього Сербію та Ліхтенштейн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Zerkalo.io.

Водночас, згідно з ухвалою білоруського уряду, зі списку продуктів, які заборонено постачати до Білорусі, зникла сіль. Також ембарго не зачіпатиме товарів, призначених для дитячого харчування, та спеціалізованої харчової продукції, відомості про яку включені до єдиного реєстру свідоцтв про державну реєстрацію продукції. До винятків віднесли і товари, призначені для виробництва дитячого, дошкільного та шкільного харчування, при підтвердженні цільового призначення ввезеного товару, яке здійснюється Міністерством сільського господарства та продовольства; біологічні активні добавки до їжі, лікарські препарати, зокрема гомеопатичні, вітаміни, мінерали, вітамінно-мінеральні комплекси, медичні вироби.

Нагадаємо, Білорусь запровадила з 1 січня 2022 року продовольче ембарго щодо товарів із країн, які "реалізують дискримінаційну політику та здійснюють недружні дії" щодо Мінська.

Під заборону потрапила продукція країн: Європейського союзу та його держав-членів, США, Канади, Королівства Норвегія, Республіки Албанія, Республіки Ісландія, Республіки Північна Македонія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Чорногорії, Швейцарської Конфедерації.

Продовольче ембарго діє протягом шести місяців.

Теми: санкціїБілорусьСербія
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