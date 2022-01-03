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Через негоду і пандемію в неділю у світі скасували понад 4 тисячі авіарейсів

Понеділок, 3 січня 2022, 05:45
Фото: Scott Olson/Getty Images

Зимова погода і пандемія стали причиною скасування в неділю понад 4 тисяч авіарейсів у світі.

Джерело: The Associated Press із посиланням на дані FlightAware

Деталі: Зокрема, понад 2 500 рейсів були скасовані у США та понад 4 100 по всьому світу були припинені в неділю.

Це сталося після суботнього скасування понад 2 700 рейсів у США та понад 4 700 рейсів по всьому світу.

Суботня кількість скасованих авіарейсів у США була найвищою після Різдва, коли авіакомпанії нарікали на нестачу персоналу через зростання кількості заражень COVID-19.

Зимовий шторм зробив Чикаго найгіршим місцем у країні для туристів на вихідних. Близько чверті всіх рейсів в аеропорту О’Хара було скасовано в неділю.

Аеропорт Денвера теж зіткнувся зі значними збоями в роботі.

Також у посиленому режимі працювали аеропорти Детройта і Атланти.

А деякі авіарейси через Тихий океан скасували через нестачу персоналу.

Теми: авіа


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