У США на Різдво скасували близько тисячі авіарейсів через ковід

У Сполучених Штатах на Різдво, 25 грудня, скасували 908 внутрішніх та міжнародних рейсів літаків.

Джерело: Голос Америки з посиланням на дані FlightAware

Деталі: За як зазначається, днем раніше, 24 грудня, в країні було скасовано 455 рейсів.

Причиною скасування рейсів у сезон відпусток стала хвиля коронавірусу штаму "Омікрон", а також стрімке зростання кількості заражень ковідом серед персоналу компаній-авіаперевізників.

Серед компаній, які скасували найбільше рейсів – China Eastern та Air China, але анулювали значну кількість польотів компанії Delta, United, JetBlue та American airlines.

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