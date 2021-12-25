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У США на Різдво скасували близько тисячі авіарейсів через ковід

Субота, 25 грудня 2021, 20:57
У США на Різдво скасували близько тисячі авіарейсів через ковід
Фото Scott Olson/Getty Images

У Сполучених Штатах на Різдво, 25 грудня, скасували 908 внутрішніх та міжнародних рейсів літаків.

Джерело: Голос Америки з посиланням на дані FlightAware

Деталі: За як зазначається, днем раніше, 24 грудня, в країні було скасовано 455 рейсів.

Причиною скасування рейсів у сезон відпусток стала хвиля коронавірусу штаму "Омікрон", а також стрімке зростання кількості заражень ковідом серед персоналу компаній-авіаперевізників.

Серед компаній, які скасували найбільше рейсів – China Eastern та Air China, але анулювали значну кількість польотів компанії Delta, United, JetBlue та American airlines.

Нагадаємо:

  • Протягом доби у Франції через поширення "Омікрону" виявили рекордну кількість хворих на коронавірус, більше 104 тисяч людей отримали позитивні результати тестів.
  • В Італії вперше з початку пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу перевищила 50 тисяч.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакоронавірусСША
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