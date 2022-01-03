Всі області України – в "жовтій" зоні карантину
Понеділок, 3 січня 2022, 08:59
Станом на 3 січня в усіх областях України і в столиці діє "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Загалом по країні рівень захворюваності на COVID-19 становить 172 на 100 тисяс населення при визначному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.
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Найвищий рівень захворюваності на коронавірус - у Києві - 424 на 100 тис. населення, найнижчий – на Херсонщині – 59.
Українська правда