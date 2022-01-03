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Всі області України – в "жовтій" зоні карантину

Понеділок, 3 січня 2022, 08:59
Всі області України – в жовтій зоні карантину
ФОТО: ZUMA

Станом на 3 січня в усіх областях України і в столиці діє "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Загалом по країні рівень захворюваності на COVID-19 становить 172 на 100 тисяс населення при визначному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

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Найвищий рівень захворюваності на коронавірус - у Києві - 424 на 100 тис. населення, найнижчий – на Херсонщині – 59.

Українська правда
Теми: епідзоникарантинепідеміяCovid-2019коронавірус
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