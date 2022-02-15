Київ – у жовтій зоні попри рекорди з поширення Covid

В Україні три регіони віднесено до жовтого рівня епідемічної небезпеки, п’ять регіонів – до червоного, решта областей – до помаранчевого.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Київ, Полтавська і Харківська області перебувають на жовтому рівні карантинних обмежень.

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Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська і Хмельницька області – на червоному.

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