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Київ – у жовтій зоні попри рекорди з поширення Covid

Вівторок, 15 лютого 2022, 10:27

В Україні три регіони віднесено до жовтого рівня епідемічної небезпеки, п’ять регіонів – до червоного, решта областей – до помаранчевого. 

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Київ, Полтавська і Харківська області перебувають на жовтому рівні карантинних обмежень. 

Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська і Хмельницька області – на червоному. 

У столиці вже два дні покращується ситуація з рівнем госпіталізації хворих.

 

Київ уже другий тиждень регулярно демонструє рекордні значення добової захворюваності на Covid-19, але з розрахунку на все населення цей показник залишається в межах норми до 20% на 100 тисяч жителів.

За добу 14 лютого в Києві зафіксували рекордні 4 584 випадки Covid-19, всього в Україні – 29 724 випадки.

Олена Рощенко, УП
Теми: епідзоникарантинепідеміяCovid-2019
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