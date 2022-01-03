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Окупанти на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів

Понеділок, 3 січня 2022, 12:06
ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

Від початку доби 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти обстрілом порушили режим тиші.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Вказано, що станом на 11 годину ранку поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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