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Окупанти на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів

Понеділок, 3 січня 2022, 11:06
Окупанти на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів
ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

Від початку доби 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти обстрілом порушили режим тиші.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Вказано, що станом на 11 годину ранку поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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