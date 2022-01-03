Окупанти на Донбасі відкрили вогонь із гранатометів
Понеділок, 3 січня 2022, 12:06
Від початку доби 3 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти обстрілом порушили режим тиші.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Деталі: Вказано, що станом на 11 годину ранку поточної доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".
Українська правда