Український журналіст Цимбалюк повідомив, що виїхав із Росії через загрозу безпеці

Український журналіст та кореспондент агентства УНІАН Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві, залишив територію Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру. Його звинувачують в екстремізмі.

Джерело: Цимбалюк в інтерв’ю hromadske

Пряма мова Цимбалюка: "Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову.

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Замість мене прийшов (на допит — ред.) мій адвокат, а прокурори чомусь на цю "стрілку" не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких треба витягнути".

Деталі: Він додав, що протягом останніх двох місяців майже усі провідні російські пропагандисти пророкували йому проблеми.

Водночас наголошує, що поки невідомо, чи є справа взагалі. За словами журналіста, він з адвокатом серйозно ставиться до таких викликів і публікацій в російських провладних ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його у розшук Інтерполу.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 15 грудня стало відомо, що Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.