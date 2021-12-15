Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія звинувачує українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі

Середа, 15 грудня 2021, 09:54
Роман Цимбалюк і Микола Полозов, фото з Facebook Полозова

Українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Джерело: адвокат Микола Полозов та сам Роман Цимбалюк у Facebook

Пряма мова Полозова: "Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився у цій-таки Росії поза законом. Як водиться, звинуватили у екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ.

Проте важливо розуміти специфіку. Грань між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною.

Чимало експертів вважають що ці статті неконкретні, розпливчасті і "гумові", тобто дозволяють натягувати норму на будь-які обставини.

Додатковою ознакою узгодженої атаки на Романа є злив через пропагандистські смітники різної інформації, що нібито дискредитує його, наприклад абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності".

Деталі: Адвокат Полозов вважає, що з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності.

Він представлятиме інтереси Цимбалюка в Росії.

Сам Цимбалюк зазначив, що "часи нині неспокійні, хунта біснується і зводить наклеп".

Пряма мова Цимбалюка: "Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин.

Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою".

Теми: РосіяЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаШанси потрапити до Верховної Ради мають 8 партій – опитування

Арахамія оцінив ймовірність розпаду монокоаліції

Суд у справі MH17: прокуратура почне оголошувати обвинувальний висновок

Головні новини неділі і ночі: зброя від Литви, "чотиритижневе вікно" США

Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200

В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Усі новини...
Росія
Американці з європейцями шукають формат переговорів із росіянами – Білий дім
Контроль Росії над тимчасово окупованими територіями: чи треба тут щось доводити?
Росія запустила фейк про українське посольство, щоби приховати власний скандал – МЗС
Останні новини
11:43
Курс валют на 20 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:36
інфографіка Українці вважають РНБО сильнішим за Раду і Кабмін
11:17
Rozetka готується до можливого IPO – Чечоткін
11:14
Біля станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу за останні 20 років
11:11
інфографікаШанси потрапити до Верховної Ради мають 8 партій – опитування
11:09
У Польщі повідомили про нові спроби перетину кордону з Білорусі, у тому числі силові
11:08
фото Будівельник музею Голодомору за майже 50 млн грн спроектує музей Революції Гідності
10:56
"Укренерго" приготувалася до об'єднання енергосистем України та ЄС
10:34
Арахамія оцінив ймовірність розпаду монокоаліції
10:29
У Києві в неділю дещо знизилась кількість нових хворих і смертей від Covid-19
Усі новини...