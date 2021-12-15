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Росія звинувачує українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі

Середа, 15 грудня 2021, 08:54
Росія звинувачує українського журналіста Цимбалюка в екстремізмі
Роман Цимбалюк і Микола Полозов, фото з Facebook Полозова

Українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Росії звинувачують в екстремізмі, поки що хочуть порушити кілька адміністративних справ.

Джерело: адвокат Микола Полозов та сам Роман Цимбалюк у Facebook

Пряма мова Полозова: "Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився у цій-таки Росії поза законом. Як водиться, звинуватили у екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ.

Проте важливо розуміти специфіку. Грань між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною.

Чимало експертів вважають що ці статті неконкретні, розпливчасті і "гумові", тобто дозволяють натягувати норму на будь-які обставини.

Додатковою ознакою узгодженої атаки на Романа є злив через пропагандистські смітники різної інформації, що нібито дискредитує його, наприклад абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності".

Деталі: Адвокат Полозов вважає, що з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності.

Він представлятиме інтереси Цимбалюка в Росії.

Сам Цимбалюк зазначив, що "часи нині неспокійні, хунта біснується і зводить наклеп".

Пряма мова Цимбалюка: "Поворот у моїй репортерській роботі цікавий, підсумок закономірний: рано чи пізно вони почнуть гризти один одного, але мене це не стосується, адже я не росіянин.

Із таким адвокатом ми всіх порвемо. Гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, будуть направлені на підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІ
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