Виданий США російський бізнесмен може мати доступ до даних ГРУ – Bloomberg

Російський бізнесмен Владислав Клюшин, виданий Швейцарією Сполученим Штатам Америки у справі про торгівлю зламаною інформацією про корпоративні прибутки, може мати документи про російське втручання у президентські вибори в США у 2016 році.

Джерело: "Bloomberg" з посиланням на джерела, близькі до Кремля та російської військової розвідки, та "Радіо Свобода"

Деталі: За даними джерел американського агентства, Клюшин має інформацію про злом серверів Демократичної партії групою хакерів з Головного розвідуправління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).

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Півтора роки тому Клюшин отримав від президента Росії орден Пошани, про що свідчать матеріали американського суду в Массачусетсі.

Нагорода від Путіна Фото Bloomberg

Bloomberg публікує фото цієї нагороди та перепустки Клюшина в Міноборони Росії.

За словами кількох людей, знайомих із питаннями російської розвідки, робота Клюшина з кібербезпеки та зв’язки з Кремлем можуть зробити його корисним джерелом інформації для американських чиновників про операції ГРУ за кордоном.

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За їхніми словами, якщо він вирішить співпрацювати за слідством у США, він зможе надати американцям дані про маніпуляції на виборах 2016 року.

За словами людей у ​​Москві, наближених до Кремля та служб безпеки, російська розвідка дійшла висновку, що 41-річний Клюшин має доступ до документів щодо російської кампанії зі злому серверів Демократичної партії під час виборів у США 2016 року. Ці документи нібито підтверджують, що хакерами керувала команда військової розвідки ГРУ, яку американські компанії з кібербезпеки охрестили "Fancy Bear" або APT28.

Шлях Клюшина до США – його виліт із Москви на приватному літаку, арешт у Швейцарії та очікування у в’язниці, коли Росія та США змагалися за його екстрадицію, – описано в судових документах США, Європи та Швейцарії, а також у свідченнях півдюжини людей.

Згідно з цими свідченнями, за 2 роки до виїзду з Росії до Клюшина звернулися шпигунські служби США та Великобританії – і він отримав підвищений рівень безпеки в Швейцарії. Проте він втратив нагоду оскаржити свою екстрадицію і потрапив в Америку.

18 грудня американські агенти взяли під варту Клюшина в аеропорту Цюриха і доставили його на суд у США.

Як йдеться у матеріалах звинувачення, IT-компанія Клюшина М-13 працювала на владу Росії, серед його підлеглих був колишній співробітник військової розвідки Іван Єрмаков, який обвинувачується разом із Клюшиним.

У 2018 році команда спецпрокурора США Роберта Мюллера звинувачувала Єрмакова та 11 інших росіян у зламі комп’ютерних систем демократів. Ця справа ще не розкрита, оскільки обвинувачені залишаються за межами США, але прокурори можуть продовжити і розширити цю справу, якщо з’явиться нова інформація.

Вашингтон та Москва публікацію не коментували.

Адвокат бізнесмена повідомив, що йому не відомо про документи, до яких може мати доступ його підзахисний.

Цьому передувало: Владислава Клюшина затримали й арештували у Швейцарії в березні 2021 року. А 18 грудня росіянина передали американським силовикам у Цюриху, вони супроводжували його на рейс до Штатів.

Довідка: Владислав Клюшин близький до першого заступника адміністрації президента РФ Олексія Громова, проти якого США запровадили санкції. Він відомий в Росії як власник ТОВ "М13" – великого постачальника послуг моніторингу ЗМІ та соцмереж для адміністрації президента РФ, федеральних міністерств та інших державних органів.

Кремль із 2016 року користується розробкою М13 – системою моніторингу ЗМІ "Катюша".