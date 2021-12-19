Швейцарія видала США росіянина, що працює на адміністрацію Путіна

Російського бізнесмена Владислава Клюшина, підозрюваного в інсайдерській торгівлі на десятки мільйонів доларів, екстрадували зі Швейцарії до США.

Джерело: Інтерфакс та Медуза з посиланням на Мін'юст Швейцарії

Деталі: 18 грудня росіянина передали американським силовикам у Цюріху, вони супроводжували його на рейс до Штатів.

Владислав Клюшин відомий співпрацею з російською владою. Він володіє ТОВ "М13", яке постачає послуги моніторингу ЗМІ та соціальних мереж для адміністрації президента РФ.

РосЗМІ пишуть також про його співпрацю із федеральними міністерствами Росії та іншими держорганами.

Крім того, Клюшина називають колишнім власником популярного в РФ політичного телеграм-каналу "Незыгарь".

фото The Times

Передісторія: Власника "М13" заарештували у Швейцарії у березні 2021 року на запит США. Його адвокат стверджує, що звинувачення у фінансових махінаціях є лише приводом для "переслідування" Клюшина з політичних мотивів.

У вересні видання The Times писало, що Клюшин може постати перед американським правосуддям за звинуваченням у керівництві операцією російських спецслужб із втручання у президентські вибори-2016 у США. Також слідчі ФБР вважають, що росіянин і його спільники зламували бази даних американських компаній, щоб вкрасти конфіденційну інформацію, яку потім використали для заробітку десятків мільйонів доларів на фондових ринках.