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На Донбасі поранили українського бійця

Понеділок, 3 січня 2022, 17:49
На Донбасі поранили українського бійця
ФОТО: МІНОБОРОНИ

Від початку доби 3 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, український військовий поранений.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

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В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Внаслідок обстрілів військовий поранений, стан його здоров’я – середньої важкості.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСвійна
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