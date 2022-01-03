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На Донбасі поранили українського бійця

Понеділок, 3 січня 2022, 18:49
ФОТО: МІНОБОРОНИ

Від початку доби 3 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, український військовий поранений.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Внаслідок обстрілів військовий поранений, стан його здоров’я – середньої важкості.

Українська правда
Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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