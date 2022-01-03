На Донбасі поранили українського бійця
Понеділок, 3 січня 2022, 18:49
Від початку доби 3 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, український військовий поранений.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів".
Деталі: Внаслідок обстрілів військовий поранений, стан його здоров’я – середньої важкості.
Українська правда