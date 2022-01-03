Росія, США, Китай, Британія та Франція заявили про недопущення ядерної війни

Лідери п'яти країн, які мають ядерну зброю, – США, Китаю, Великої Британії, Франції та Росії – виступили із спільною заявою про недопущення ядерної війни.

Джерело: спільна заява лідерів п'яти держав про запобігання ядерній війні та недопущення перегонів озброєнь, оприлюднена на сайтах Кремля, Білого дому, Єлисейського палацу

Дослівно: "Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Французька Республіка вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, які мають ядерну зброю, та зниження стратегічних ризиків.

Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана.

Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння – поки вони продовжують існувати – повинні служити оборонним цілям, стримуванню агресії та запобіганню війні.

Ми вважаємо, що треба запобігти подальшому поширенню таких озброєнь".

Деталі: Лідери, які підписали заяву, підтверджують важливість протидії ядерним загрозам, збереження та дотримання угод та зобов'язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями.

Вони висловили відданість зобов'язанням щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), включаючи зобов'язання за статтею VI "у дусі доброї волі вести переговори про ефективні заходи щодо припинення перегонів ядерних озброєнь у найближчому майбутньому та ядерного роззброєння, а також про Договор про загальне й повне роззброєння під суворим та ефективним міжнародним контролем".

Дослівно: "Кожен із нас має намір зберігати і надалі зміцнювати наші національні заходи щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному застосуванню ядерних озброєнь. Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну чи будь-яку іншу державу.

Ми підкреслюємо наше прагнення працювати з усіма державами з метою створення атмосфери безпеки, більш сприятливої ​​для прогресу у сфері роззброєння з кінцевою метою побудови світу, вільного від ядерної зброї, без шкоди для безпеки будь-кого.

Ми маємо намір і надалі шукати двосторонні та багатосторонні дипломатичні підходи, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність і передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння та довіри та запобігати перегонам озброєнь, які нікому не принесуть вигоди і стануть загрозою для всіх".

Деталі: Сторони також стверджують, що "повні рішучості вести конструктивний діалог на основі взаємної поваги та визнання інтересів та занепокоєнь одна одної у сфері безпеки".

Чому це важливо: Ця заява з’явилася на тлі загострення у відносинах Росії та країн Заходу, оскільки РФ нарощує війська поблизу України і розвідки повідомляють про високу ймовірність вторгнення російських військ у нашу країну вже в січні 2022 року.

Росія вимагає від НАТО гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід та не прийме Україну у свої члени.

Нагадаємо: 17 грудня 2021 року Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про "гарантії безпеки" від НАТО, який Москва передала Вашингтону.

У Білому домі заявили, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння Альянсу щодо дій Росії та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.