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Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

П'ятниця, 31 грудня 2021, 06:07
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ
Фото: СІТ

Триває перекидання російських військ на кордоні з Україною, до зафіксованих таборів і складів техніки додалися зенітні ракетні комплекси.

Джерело: Conflict Intelligence Team

Дослівно: "… на тлі оголошень про майбутні переговори зі США, НАТО та ОБСЄ перекидання російських сил до кордонів продовжується.

У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси".

Деталі: За даними СІТ, найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону.

Ці регіони не межують з окупованими територіями.

Виявлені раніше місця накопичення військової техніки поповнилися ще одним – полігоном "Заїжджі Двори" в Курській області.

Військову присутність видання зафіксувало і в Білгородській області, і в Криму.

Нагадаємо: Нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжувала нарощувати свої сили в анексованому Криму та поблизу України протягом останніх тижнів.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії, але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

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"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнавійна
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