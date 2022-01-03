Саакашвілі поставив ультиматум у грузинській в'язниці

Колишній президент Грузії та український політик Михайло Саакашвілі вимагає у Руставській в'язниці незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами.

Джерело: адвокат Шота Тутберідзе, агенція "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова адвоката: "Якщо ці вимоги не буде виконано пенітенціарною службою до 6 січня, Михайло Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту".

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Деталі: За словами Тутберідзе, Саакашвілі не дають змоги зустрітися із незалежними лікарями.

Адвокати також вимагають від пенітенціарної служби "конфіденційно спілкуватися з Михайлом Саакашвілі, як це відбувалося раніше у Руставській в'язниці шляхом обміну записками".

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