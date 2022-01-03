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Саакашвілі поставив ультиматум у грузинській в'язниці

Понеділок, 3 січня 2022, 19:55
Саакашвілі поставив ультиматум у грузинській в'язниці
Фото Getty Images

Колишній президент Грузії та український політик Михайло Саакашвілі вимагає у Руставській в'язниці незалежних лікарів, а також можливості обміну конфіденційною інформацією з відвідувачами.

Джерело: адвокат Шота Тутберідзе, агенція "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова адвоката: "Якщо ці вимоги не буде виконано пенітенціарною службою до 6 січня, Михайло Саакашвілі вдасться до крайньої форми протесту".

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Деталі: За словами Тутберідзе, Саакашвілі не дають змоги зустрітися із незалежними лікарями.

Адвокати також вимагають від пенітенціарної служби "конфіденційно спілкуватися з Михайлом Саакашвілі, як це відбувалося раніше у Руставській в'язниці шляхом обміну записками".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Михайло Саакашвілі проходить у Грузії за кількома кримінальними справами. Своє затримання він вважає незаконним, а звинувачення на свою адресу – сфальсифікованими.
  • Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування.
  • 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані).
  • 20 листопада його було переведено у військовий шпиталь у Горі, але 30 грудня Саакашвілі повернули до Руставської в'язниці.

Теми: СаакашвіліГрузія
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