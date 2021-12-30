Саакашвілі примусово перевезли вночі з лікарні до в’язниці – Ясько

Партнерка колишнього грузинського президента, нардепка Єлизавета Ясько і адвокат Ніка Гварамія заявили, що Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні в Горі.

Джерело: Ясько у facebook і Гварамія у facebook

Пряма мова Гварамії: "Міхеїла Саакашвілі викрали з госпіталю Горі. Напрямок – невідомість. Його стан невідомий".

Пряма мова Ясько: "Михайла Саакашвілі о 2 ночі по грузинському часу силою викрали з госпіталя Горі.

Насильно повалили і в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі".

Деталі: Ясько повідомила, що ніхто не знає, в якому стані Саакашвілі, притомний він був чи ні, коли його перевозили у в’язницю.

Що передувало: Міністерство закордонних справ України звернулося до грузинської влади із закликом поважати права затриманого третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та дозволити йому проходити лікування й реабілітацію.

Передісторія: