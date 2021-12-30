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Саакашвілі примусово перевезли вночі з лікарні до в’язниці – Ясько

Четвер, 30 грудня 2021, 01:55
фото: facebook Саакашвілі

Партнерка колишнього грузинського президента, нардепка Єлизавета Ясько і адвокат Ніка Гварамія заявили, що Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні в Горі.

Джерело: Ясько facebook у і Гварамія у facebook

Пряма мова Гварамії: "Міхеїла Саакашвілі викрали з госпіталю Горі. Напрямок – невідомість. Його стан невідомий".

Пряма мова Ясько: "Михайла Саакашвілі о 2 ночі по грузинському часу силою викрали з госпіталя Горі.

Насильно повалили і в наручниках вивезли до в’язниці в Руставі".

Деталі: Ясько повідомила, що ніхто не знає, в якому стані Саакашвілі, притомний він був чи ні, коли його перевозили у в’язницю.

Що передувало: Міністерство закордонних справ України звернулося до грузинської влади із закликом поважати права затриманого третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та дозволити йому проходити лікування й реабілітацію. 

Передісторія

  • 21 грудня президент Володимир Зеленський твердив, що особисто долучений до перемовин із грузинською владою щодо можливого проходження лікування Саакашвілі в Україні.
  • Партнерка колишнього грузинського президента Єлизавета Ясько заявляла, що в Саакашвілі трапляються провали в пам’яті через порушення в психічному здоров’ї.
  • 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Українська правда
Теми: Саакашвілі


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