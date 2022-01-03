Мати українського режисера сподівається, що його не екстрадують із Італії в Росію
Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію.
Джерело: коментар Ірини Лавренчук для "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії…
Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі.
Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої.
Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином".
Деталі: Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня.
Жінка розповіла, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера Романа Віктюка, який родом зі Львова, а після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому.
У 2014 році, коли почалася війна в Україні, Євген Лавренчук повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму, розповіла мати режисера.
У свою чергу, Національна спілка театральних діячів України повідомила у Facebook, що готує лист підтримки про важливість роботи Євгена Лавренчука в Україні.
Передісторія:
- Українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету Євгена Лавренчука затримали в Італії 17 грудня 2021 року, українське МЗС підтвердило це 3 січня 2022 року.
- 31 грудня українця відвідав консул.
- Українські консули та адвокат взаємодіють із італійськими правоохоронцями, щоб з’ясувати причини затримання Євгена Лавренчука та захистити його інтереси.
- На Facebook-сторінці Free Eugene Lavrenchuk пишуть, що Росія звинувачує українця в якомусь фінансовому порушенні, яке нібито мало місце 8 років тому.