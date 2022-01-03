Мати українського режисера сподівається, що його не екстрадують із Італії в Росію

Мати затриманого в Італії українського режисера Євгена Лавренчука Ірина Лавренчук сподівається, що її сина не екстрадують в Росію.

Джерело: коментар Ірини Лавренчук для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я очікую на повернення сина в Україну, що його не видасть Італія Росії…

Він в Італію спеціально не поїхав, летів з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в Неаполі.

Я знаю, що син має підтримку українського консульства, має італійського адвоката. Як нам розповів консул, Євген ‒ у бойовому настрої.

Я не могла уявити такої ситуації, яка сталась із сином".

Деталі: Ірина Лавренчук, яка проживає у Львові, каже, що спілкувалась із сином востаннє 15 грудня.

Жінка розповіла, що її син навчався у Москві на курсі відомого режисера Романа Віктюка, який родом зі Львова, а після студій він у Москві створив Польський театр і працював у ньому.

У 2014 році, коли почалася війна в Україні, Євген Лавренчук повернувся в Україну на знак незгоди з агресією путінського режиму, розповіла мати режисера.

У свою чергу, Національна спілка театральних діячів України повідомила у Facebook, що готує лист підтримки про важливість роботи Євгена Лавренчука в Україні.

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