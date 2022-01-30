На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус з пасажирами

В ніч на неділю на трасі Київ-Чоп рейсовий автобус, що прямував до Польщі, потрапив у ДТП, 14 людей постраждали.

Джерело: ДСНС, поліція Львівської області у Фейсбук

Деталі: ДТП сталася 30 січня о 02:03 поблизу села Хватів Золочівського району на Львівщині.

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На місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса "Van Hool", 34-річний мешканець Рівненської області, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

Унаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів 14 пасажирів: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки – 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області.

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ДТП з автобусом Фото поліції

ДТП з автобусом Фото поліції

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.