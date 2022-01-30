Учасники ковід-протесту забігли до психлікарні Лейпцигу, аби сховатися там від поліції

У Німеччині в суботу у низці міст знову зібралися протести невдоволених політикою уряду для протидії епідемії коронавірусу; у Лейпцигу учасники акції, намагаючись сховатись від поліції, забігли на територію психіатричної клініки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Лейпцигу акцію скликали як "прогулянку", на неї зібралися кілька сотень людей. Колону демонстрантів зупинила поліція. Десятки людей забігли на територію розташованої поруч психіатричної клініки, ймовірно, щоб заховатися від поліцейських і уникнути перевірки документів.

За словами речниці поліції, особи усіх цих людей встановили, як і тих, хто залишився на вулиці. За даними місцевих видань, у розслідуванні щодо проникнення на територію клініки фігурує 50 осіб, а загалом на акції були близько 300.

Hier wird offenbar die psychiatrische Klinik des @UKL_Leipzig von Querdenkern gestürmt und ich kann gar nicht sagen, wie viel Abscheu ich empfinde, wenn ich an die dort stationierten Menschen und das medizinische Personal denke. pic.twitter.com/mVdawgFiqL — Mareile (@Hoellenaufsicht) January 29, 2022

У Фрейбурзі зібралася демонстрація за участі близько 4500 людей, у поліції повідомили, що подія минула без суттєвих інцидентів.

У Брандебурзі поліція розігнала демонстрацію, яку теж скликали як "прогулянку" і не реєстрували захід офіційно; дані принаймні частини учасників записали для складання адмінпротоколів через порушення карантинних правил.

До 900 осіб протестували у Шверіні на півночі країни, понад тисяча - у Цвеніці в федеральній землі Саксонія.

Акції незгодних з вакцинацією і коронавірусними правилами тривають у Німеччині вже багато тижнів, іноді супроводжуючись інцидентами. Останнім часом почастішали контрдемонстрації.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина вперше за час епідемії зареєструвала понад 200 000 заражень коронавірусом за добу.