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Учасники ковід-протесту забігли до психлікарні Лейпцигу, аби сховатися там від поліції

Неділя, 30 січня 2022, 13:12
Учасники ковід-протесту забігли до психлікарні Лейпцигу, аби сховатися там від поліції
"Штурм" психіатричної клініки у Лейпцигу, Німеччина, скрин з відео

У Німеччині в суботу у низці міст знову зібралися протести невдоволених політикою уряду для протидії епідемії коронавірусу; у Лейпцигу учасники акції, намагаючись сховатись від поліції, забігли на територію психіатричної клініки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Лейпцигу акцію скликали як "прогулянку", на неї зібралися кілька сотень людей. Колону демонстрантів зупинила поліція. Десятки людей забігли на територію розташованої поруч психіатричної клініки, ймовірно, щоб заховатися від поліцейських і уникнути перевірки документів. 

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За словами речниці поліції, особи усіх цих людей встановили, як і тих, хто залишився на вулиці. За даними місцевих видань, у розслідуванні щодо проникнення на територію клініки фігурує 50 осіб, а загалом на акції були близько 300.  

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У Фрейбурзі зібралася демонстрація за участі близько 4500 людей, у поліції повідомили, що подія минула без суттєвих інцидентів. 

У Брандебурзі поліція розігнала демонстрацію, яку теж скликали як "прогулянку" і не реєстрували захід офіційно; дані принаймні частини учасників записали для складання адмінпротоколів через порушення карантинних правил. 

До 900 осіб протестували у Шверіні на півночі країни, понад тисяча - у Цвеніці в федеральній землі Саксонія.

Акції незгодних з вакцинацією і коронавірусними правилами тривають у Німеччині вже багато тижнів, іноді супроводжуючись інцидентами. Останнім часом почастішали контрдемонстрації.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина вперше за час епідемії зареєструвала понад 200 000 заражень коронавірусом за добу. 

Теми: мітингикоронавірускурйоз
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