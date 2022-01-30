Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Учасники ковід-протесту забігли до психлікарні Лейпцигу, аби сховатися там від поліції

Неділя, 30 січня 2022, 14:12
"Штурм" психіатричної клініки у Лейпцигу, Німеччина, скрин з відео

У Німеччині в суботу у низці міст знову зібралися протести невдоволених політикою уряду для протидії епідемії коронавірусу; у Лейпцигу учасники акції, намагаючись сховатись від поліції, забігли на територію психіатричної клініки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У Лейпцигу акцію скликали як "прогулянку", на неї зібралися кілька сотень людей. Колону демонстрантів зупинила поліція. Десятки людей забігли на територію розташованої поруч психіатричної клініки, ймовірно, щоб заховатися від поліцейських і уникнути перевірки документів. 

За словами речниці поліції, особи усіх цих людей встановили, як і тих, хто залишився на вулиці. За даними місцевих видань, у розслідуванні щодо проникнення на територію клініки фігурує 50 осіб, а загалом на акції були близько 300.  

У Фрейбурзі зібралася демонстрація за участі близько 4500 людей, у поліції повідомили, що подія минула без суттєвих інцидентів. 

У Брандебурзі поліція розігнала демонстрацію, яку теж скликали як "прогулянку" і не реєстрували захід офіційно; дані принаймні частини учасників записали для складання адмінпротоколів через порушення карантинних правил. 

До 900 осіб протестували у Шверіні на півночі країни, понад тисяча - у Цвеніці в федеральній землі Саксонія.

Акції незгодних з вакцинацією і коронавірусними правилами тривають у Німеччині вже багато тижнів, іноді супроводжуючись інцидентами. Останнім часом почастішали контрдемонстрації.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина вперше за час епідемії зареєструвала понад 200 000 заражень коронавірусом за добу. 

Теми: мітингикоронавірускурйоз
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
мітинги
Під стінами Ради внаслідок протестів постраждало більше двох десятків людей
Мітингарі зламали паркан і хочуть штурмувати Раду – ЗМІ
Українці під посольством Росії у Вашингтоні вимагали: "Зупиніть Путіна зараз!"
Останні новини
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
Усі новини...