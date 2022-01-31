Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем'єр Чехії обговорив з послом України ситуацію на українсько-російському кордоні

Понеділок, 31 січня 2022, 17:15
Прем'єр Чехії обговорив з послом України ситуацію на українсько-російському кордоні
ілюстративне фото pixabay

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зустрівся із послом України Євгеном Перебийносом для обговорення ситуації на російсько-українському кордоні.

Про це Фіала написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я зустрівся з українським послом Євгеном Перебійносом, щоб разом обговорити відносини наших країн та кризу на українсько-російському кордоні. Я запевнив пана посла, що Чехія повністю підтримує Україну та відкидає будь-які форми російської агресії проти його країни", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Як відомо, минулого тижня уряд Чехії ухвалив рішення про передачу Україні 4000 артилерійських снарядів на суму близько 37 мільйонів крон ($1,7 млн). 

ВІДЕО ДНЯ

Чехія відправить в Україну 4006 одиниць 152-міліметрових артилерійських боєприпасів за договором дарування. Боєприпаси використовуються чеською армією для самохідних гарматних гаубиць DANA.

Теми: ЧехіяМЗСвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: