Глава МЗС Іспанії: нові санкції ЄС завдадуть величезної шкоди російській економіці

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у разі запровадження санкцій ЄС проти Росії "вони завдадуть величезної шкоди російській економіці".

Про це пише агенція EFE, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що санкції ЄС не є превентивними, тому вони будуть прийняті лише в разі нападу Росії на Україну.

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Альбарес впевнений, що вирішити ситуацію ще можна завдяки дипломатичним каналам, хоча визнає, що ситуація на кордоні між Росією та Україною "залишається дуже напруженою і її не слід мінімізувати".

Раніше американські ЗМІ повідомили, що адміністрація США завершила роботу над списком людей, проти яких запровадять санкції у разі нового вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.