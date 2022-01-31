Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України

Понеділок, 31 січня 2022, 19:50
Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО: GETTY IMAGES

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час розмови з Washington Post.

"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України" - заявив Столтенберг.

Реклама:

Водночас, за його словами,  певності немає і союзники продовжують працювати над політичним рішенням. У Росії є вибір: вступити у діалог з НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними, сказав генсек.

 "Немає ознак того, що нарощування сил уповільнюється, воно продовжується. Це факт, це реальність" - сказав Столтенберг.

Він назвав  це нарощення невиправданим і заявив, що Росія має пояснити його, піти на деескалацію і вступити у серйозний політичний діалог з НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.

Теми: НАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: