Генсек НАТО не бачить ознак сповільнення накопичення сил РФ біля України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військові сили біля кордонів України.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час розмови з Washington Post.
"Ми бачимо, що нарощування продовжується, все більше і більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом… Тепер ми бачимо збільшення російської присутності у Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти… Все це разом робить період вичікування все коротшим. Тому ми маємо бути готовими, існує реальний ризик нового російського вторгнення чи певного роду агресивних дій проти України" - заявив Столтенберг.
Водночас, за його словами, певності немає і союзники продовжують працювати над політичним рішенням. У Росії є вибір: вступити у діалог з НАТО і союзниками або обрати конфронтацію з ними, сказав генсек.
"Немає ознак того, що нарощування сил уповільнюється, воно продовжується. Це факт, це реальність" - сказав Столтенберг.
Він назвав це нарощення невиправданим і заявив, що Росія має пояснити його, піти на деескалацію і вступити у серйозний політичний діалог з НАТО.
Нагадаємо, Велика Британія заявила, що запровадить санкції проти компаній і людей, які мають найближчі зв’язки з Кремлем, якщо Росія вживатиме військові дії проти України.