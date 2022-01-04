"Газпром" втричі знизив транзит газу через Україну у Словаччину

На початку нового року прокачування російського газу через Україну у Словаччину знизилося втричі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на дані словацького газотранспортного оператора Eustream і "Оператора ГТС України", голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook

Деталі: Так, якщо 31 грудня 2021 відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн. куб. м, на 2 січня – до 35,5 млн. куб. м, а на 3 січня – до 26,1 млн. куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через пункт "Вельке Капушани" склало 76,6 млн куб. м.

Згідно з оперативними даними "Оператора ГТС України", надходження газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" та ГВС "Сохранівка" на російсько-українському кордоні 31 грудня 2021 року становило 103,5 млн куб. м, 1 січня 2022 року – 76 млн. куб. м, 2 січня – 61,3 млн. куб. м при оплачуваних "Газпромом" 110 млн куб. м/добу.

Крім того, голова ОГТСУ Сергій Макогон повідомив, що загалом транзит природного газу ГТС України у 2021 році склав 41,7 млрд куб. м за загального обсягу заброньованих потужностей 44,4 млрд куб. м для пунктів входу з РФ та 45,8 млрд куб. м для пунктів виходу до країн ЄС і Молдови.

Тобто Газпром у 2021 році використав заброньовані потужності української ГТС у пунктах входу на 93,8%, у пунктах виходу – на 91%.

"Тому наразі не існує проблем з наявністю потужностей для транзиту додаткових обсягів газу, а є проблема з небажанням РФ збільшувати постачання газу до ЄС", – написав Макогон.

Нагадаємо:Наприкінці грудня російський "Газпром" знизив транзит природного газу через Україну на 20% – зі 109 мільйонів кубічних метрів до 87,7 мільйона кубометрів на добу.

Представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов заявив, що дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини "Газпрому".