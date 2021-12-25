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Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

Субота, 25 грудня 2021, 23:59
Всі звинувачення на адресу Росії безпідставні – Газпром про дефіцит газу в Західній Європі
фото: "Газпром"

Представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов заявив, що дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини "Газпрому".

Джерело: Купріянов в ефірі телеканалу "Росія 1", цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Всі звинувачення на адресу Росії та "Газпрому" в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності".

"І не треба звинувачувати "Газпром". Краще подивитись у дзеркало".

"Цього року "Газпром" поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м³ – це на 5,3 більше, ніж минулого року".

Деталі: Своє твердження менеджер "Газпрому" пояснив тим, що частина клієнтів, "зокрема з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а "Газпром" бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки".

Наразі, заявив Купріянов, "за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м³ на добу", а піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.

За словами офіційного представника "Газпрому", у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.

Натомість, в Європі кажуть, що "Газпром" штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива газопроводом "Ямал-Європа".

На тлі цього біржові ціни на газ у Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів, свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Це вдесятеро вище, ніж на початку минулого року.

Нагадаємо: Російський "Газпром" знизив транзит природного газу через Україну на 20% – зі 109 мільйонів кубічних метрів до 87,7 мільйона кубометрів на добу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ГазпромРосіягаз
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