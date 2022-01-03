Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Провінція Канади через "омікрон" закриває школи, ресторани і тренажерні зали

Понеділок, 3 січня 2022, 23:59
Провінція Канади через омікрон закриває школи, ресторани і тренажерні зали
фото: Getty Images

У понеділок канадська провінція Онтаріо оголосила про посилення обмежень на тлі поширення варіанту Omicron.

Джерело: Reuters із посиланням на владу провінції

Деталі: Усі державні та приватні школи перейдуть на дистанційне навчання, починаючи із середи і щонайменше до 17 січня. Цей крок розкритикували деякі батьки школярів.

Реклама:

Торговим центрам дозволять працювати за умови наповненості на 50%.

Весілля, похорони, служби в церквах та інші церемонії будуть можливими з обмеженням 50% наповненості у приміщенні, де проходять заходи. На відкритому повітрі при проведенні таких же заходів вимагатимуть дотримання дистанції у 2 м.

Такі обмеження будуть діяти щонайменше 21 день.

ВІДЕО ДНЯ

Серед інших карантинних обмежень, оголошених у понеділок, було закриття ресторанів і барів у приміщенні; закриття критих концертних майданчиків, театрів і кінотеатрів; критих спортивних і розважальних закладів включно із тренажерними залами.

Ці заходи також вимагають від компаній та організацій за можливості забезпечити співробітникам дистанційну роботи.

Загалом, за повідомленням уряду провінції, станом на понеділок було госпіталізовано 1 232 людини з COVID-19, а зафіксовано 13 578 нових випадків.

Нагадаємо: У Канаді наприкінці листопада було підтверджено два випадки захворювання новим ковід-варіантом Omicron.

Теми: КанадакарантинОмікрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Канада
Канада хоче посилити свою роль в антикорупційних проєктах в Україні – посол
ДТП з українцями в Італії: МЗС каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані
Україна і Канада розпочали переговори про безпекові гарантії
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: