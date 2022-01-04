Провінція Канади через "омікрон" закриває школи, ресторани і тренажерні зали

У понеділок канадська провінція Онтаріо оголосила про посилення обмежень на тлі поширення варіанту Omicron.

Джерело: Reuters із посиланням на владу провінції

Деталі: Усі державні та приватні школи перейдуть на дистанційне навчання, починаючи із середи і щонайменше до 17 січня. Цей крок розкритикували деякі батьки школярів.

Торговим центрам дозволять працювати за умови наповненості на 50%.

Весілля, похорони, служби в церквах та інші церемонії будуть можливими з обмеженням 50% наповненості у приміщенні, де проходять заходи. На відкритому повітрі при проведенні таких же заходів вимагатимуть дотримання дистанції у 2 м.

Такі обмеження будуть діяти щонайменше 21 день.

Серед інших карантинних обмежень, оголошених у понеділок, було закриття ресторанів і барів у приміщенні; закриття критих концертних майданчиків, театрів і кінотеатрів; критих спортивних і розважальних закладів включно із тренажерними залами.

Ці заходи також вимагають від компаній та організацій за можливості забезпечити співробітникам дистанційну роботи.

Загалом, за повідомленням уряду провінції, станом на понеділок було госпіталізовано 1 232 людини з COVID-19, а зафіксовано 13 578 нових випадків.

Нагадаємо: У Канаді наприкінці листопада було підтверджено два випадки захворювання новим ковід-варіантом Omicron.