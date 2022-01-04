Ізраїль відкриває кордони для іноземних туристів, але не всіх

Ізраїль заявив у понеділок, що з 9 січня відкриє кордони для іноземців зі 199 "помаранчевих" країн за умови підтвердження в них вакцинації чи одужання від COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Ізраїль прийматиме іноземців з країн "середнього ризику", частково скасувавши заборону, введену наприкінці листопада через поширення варіанту Omicron.

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Зміни свідчать про те, що уряд прем’єр-міністра Нафталі Беннета бачить переваги у скасуванні обмежень на подорожі, які "знищили зимовий туризм".

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що з 9 січня іноземні мандрівники зі 199 "помаранчевих" країн будуть прийматися, якщо вони мають підтвердження, що вакциновані або одужали від COVID-19.

До "помаранчевих" країн належать Австралія, Італія та Ірландія.

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Міністерство рекомендувало зарахувати до цього ж списку ПАР, Нігерію, Іспанію, Португалію, Францію та Канаду серед 16 країн, які належать до "червоних" з високим ризиком COVID-19.

Україна також віднесена до "помаранчевого" рівня небезпеки.

Сполучені Штати, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія, Танзанія, Мексика, Швейцарія і Туреччина залишаються в "червоному" списку Ізраїлю, повідомило міністерство охорони здоров'я.

Туристи з цих країн потребують попереднього спеціального дозволу від Ізраїлю для в’їзду.

Ізраїль також скоротив терміни самоізоляції для людей, які мали контакт з носіями COVID-19, стурбований тим, що масовий карантин може паралізувати економіку.

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