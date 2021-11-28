Через штам "омікрон" Ізраїль закриває кордони на два тижні
В Ізраїлі в суботу ввечері затвердили нові обмеження, щоб запобігти поширенню ковід-варіанту Omicron.
Джерело: Times of Israel
Деталі: Нові правила, які набувають чинності в ніч на неділю, забороняють іноземним громадянам в’їзд до Ізраїлю на 14 днів, якщо вони не отримають спеціальний дозвіл від урядової комісії.
Ізраїль знову відкрив для іноземного туризму на початку листопада, вперше з початку пандемії.
У суботу ввечері міністри також розширили обов’язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону, і дали дозвіл агентству безпеки відновити відстеження інфікованих людей.
Крім того, ізраїльтянам, які повертаються з "червоних" країн, доведеться перебувати на карантині у визначених державних готелях, поки вони не отримають негативний результат тесту на вірус.
Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю підтвердило один випадок варіанту Omicron COVID-19 в суботу та повідомило про сім підозр нового штаму.
Передісторія:
- Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з країн на півдні Африки.
- Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південно-Африканській Республіці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин. Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".