Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президента Бразилії госпіталізували, його стан стабільний

Вівторок, 4 січня 2022, 02:58
фото: twitter Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару був доставлений в лікарню Vila Nova Сан-Паулу для обстеження після того, як відчув дискомфорт у животі.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У лікарні, куди його госпіталізували, заявили, що у президента була кишкова непрохідність, і його стан стабільний.

Увечері в лікарні уточнили, що стан Болсонару покращився, хоча остаточного висновку, чи буде йому потрібна операція, поки що нема.

66-річний Болсонару зазнав ряд медичних проблем і переніс кілька операцій, оскільки отримав ножове поранення в живіт під час передвиборної кампанії в 2018 році.

Раніше Болсонару було госпіталізовано в липні через  чергову кишкову непрохідність, після чого він повідомив, що страждає від гикавки, яка може тривати безперервно протягом кількох днів. На той момент йому не знадобилася операція.

Теми: Бразилія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти

оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг

фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів

Киргизстан і Таджикистан відправлять своїх військових до Казахстану

фотоМВС Казахстану заявило про затримання майже 4 тисяч людей

документАрешт активів "Прямого" й "5 каналу": адвокат Порошенка звинуватив ДБР у брехні

Усі новини...
Бразилія
Два десятки людей загинули внаслідок повені в бразильському штаті
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Британія підтвердила діалог з Україною щодо візової лібералізації
Останні новини
23:31
Військові Лукашенка в Казахстані "розпочали виконання завдань"
23:02
Держсекретар США про Казахстан: Коли росіяни у вашому домі, їх важко змусити піти
22:41
60% німців підтримують "Північний потік-2" – опитування
21:50
Блінкен про заяви РФ щодо України: Як лис би стверджував, що йому загрожують кури
21:25
оновленоНАТО має бути готовим до провалу діалогу з РФ – Столтенберг
20:52
Іран заявив про готовність до переговорів щодо збитого літака МАУ
20:02
Блінкен обговорив із Кулебою потенційні дії США і союзників щодо військ РФ
19:45
У Києві зросла кількість смертей від Covid
19:05
фото, доповненоСитуація в Алмати: трупи, грабежі, нестача хліба, черги до банкоматів
18:37
Країни НАТО погодили позицію на переговори з Росією
Усі новини...