Президента Бразилії госпіталізували, його стан стабільний

Президент Бразилії Жаїр Болсонару був доставлений в лікарню Vila Nova Сан-Паулу для обстеження після того, як відчув дискомфорт у животі.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У лікарні, куди його госпіталізували, заявили, що у президента була кишкова непрохідність, і його стан стабільний.

Увечері в лікарні уточнили, що стан Болсонару покращився, хоча остаточного висновку, чи буде йому потрібна операція, поки що нема.

66-річний Болсонару зазнав ряд медичних проблем і переніс кілька операцій, оскільки отримав ножове поранення в живіт під час передвиборної кампанії в 2018 році.

Раніше Болсонару було госпіталізовано в липні через чергову кишкову непрохідність, після чого він повідомив, що страждає від гикавки, яка може тривати безперервно протягом кількох днів. На той момент йому не знадобилася операція.