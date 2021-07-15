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Президента Бразилії госпіталізували після 10 днів гикавки

Четвер, 15 липня 2021, 11:34

Після 10 днів хронічної гикавки президента Бразилії Жаїра Болсонара госпіталізували.

Джерело: Associated Press

Деталі: 66-річного Болсонару доправили у госпіталь Збройних сил в столиці Бразилії.

Відзначається, що президент отримає "консервативне клінічне лікування", що означає, що його не будуть оперувати.

В останні тижні Болсонару кілька разів публічно говорив, що страждає через гикавку.

7 липня в інтерв'ю Radio Guaiba він сказав: "Прошу вибачення у всіх, хто мене слухає, тому що я вже п'ять днів гикаю".

Президент Бразилії припустив, що причиною можуть бути деякі ліки, прописані після стоматологічної операції.

У 2018 році на Болсонару напали. Ножове поранення спричинило пошкодження кишечника і серйозну внутрішню кровотечу, і з тих пір президент переніс кілька операцій.

Хронічна гикавка зазвичай є проявом непрохідності кишечника, що може потребувати хірургічного втручання. У деяких випадках може знадобитися видалення частини кишечника.

Українська правда
Теми: Бразиліяпрезидент


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