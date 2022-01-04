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У Китаї місто закрили на карантин через 3 випадки Covid

Вівторок, 4 січня 2022, 04:58
У Китаї місто закрили на карантин через 3 випадки Covid
Фото: Getty Images

Місто Ючжоу в китайській провінції Хенань закрили в понеділок ввечері після того, як у неділю там виявили три безсимптомні випадки Covid.

Джерело: The Guardian із посиланням на місцеві ЗМІ

Деталі: Понад 1 мільйон громадян тепер зобов’язані залишатися вдома.

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Громадський транспорт у місті зупинили, скасували громадські зібрання і навчання.

Повідомляється, що центр міста заблокували для в’їзду і виїзду.

Також магазинам і супермаркетам дали вказівку "призупинити комерційну діяльність, за винятком постачання товарів щоденного вжитку".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У грудні уряд Китаю запровадив жорсткий локдаун у багатомільйонному місті Сіань через 127 випадків зараження коронавірусом.

Теми: Китайкарантинкоронавірус
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