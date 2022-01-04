У Китаї місто закрили на карантин через 3 випадки Covid
Вівторок, 4 січня 2022, 05:58
Місто Ючжоу в китайській провінції Хенань закрили в понеділок ввечері після того, як у неділю там виявили три безсимптомні випадки Covid.
Джерело: The Guardian із посиланням на місцеві ЗМІ
Деталі: Понад 1 мільйон громадян тепер зобов’язані залишатися вдома.
Громадський транспорт у місті зупинили, скасували громадські зібрання і навчання.
Повідомляється, що центр міста заблокували для в’їзду і виїзду.
Також магазинам і супермаркетам дали вказівку "призупинити комерційну діяльність, за винятком постачання товарів щоденного вжитку".
Нагадаємо: У грудні уряд Китаю запровадив жорсткий локдаун у багатомільйонному місті Сіань через 127 випадків зараження коронавірусом.