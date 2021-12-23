У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Уряд Китаю запровадив жорсткий локдаун у багатомільйонному місті Сіань через 127 випадків зараження коронавірусом.
Джерело: the Guardian
Деталі: Локдаун запровадили пізно ввечері 22 грудня.
Усім жителям міста заборонено залишати домівки. Раз на дві доби можна виходити з метою покупки життєво необхідних товарів.
В’їзд і виїзд з міста також заборонено. У виняткових випадках його можуть дозволити з офіційним дозволом від центральної влади.
Перший випадок зараження виявили в місцевому університеті. В ході масового тестування медики виявили 127 випадків зараження в місті.
Загалом 22 грудня в Китаї зареєстрували 71 випадок зараження, 63 з яких були в Сіані.
Довідково: У Сіані живе понад 13 мільйонів людей. Китайський уряд дотримується політики суворих обмежень, щоби не допускати потрапляння вірусу в країну та його подальше розповсюдження.
Олімпійські ігри в Пекіні повинні початися 4 лютого 2022 року.
Передісторія:
- 14 грудня китайський уряд повідомив про перший випадок зараження штамом "Омікрон" у країні.
- У жовтні китайський уряд запроваджував подібний суворий карантин у багатомільйонному місті Ланьчжоу. Його населення становить понад 4 мільйони.