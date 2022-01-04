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За добу у світі коронавірусом заразилися понад 1,3 млн осіб

Вівторок, 4 січня 2022, 06:48
фото: pixabay

2 січня у світі діагностували понад 1,3 млн нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Іспанії.

Зокрема, у США зафіксували майже 409 тисяч, у Британії – понад 157 тисяч і в Іспанії – понад 93 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Італія та Франція. Україна – на 45 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (835), США (708), Франції (270).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Італія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Франція, Угорщина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 255 344 343 особи. Наразі нараховується майже 32 млн активних випадків захворювання.

 

З початку пандемії підтверджена 5 465 903 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 2 січня в Україні зафіксували 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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