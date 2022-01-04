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"Газові протести" у Казахстані: в Алмати півтори сотні затриманих

Вівторок, 4 січня 2022, 20:49
Газові протести у Казахстані: в Алмати півтори сотні затриманих
Фото azattyq.org

4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту проти підвищення цін на автогаз.

Джерело: місцева служба Радіо Свобода Радіо Азаттик

Деталі: На акції групи зі створення Демократичної партії Казахстану присутні виступали проти зростання цін, висловлювалися за покращення соціального становища населення та висловлювали підтримку протестам у Мангістауській області, де з 2 січня вимагають зниження цін на автогаз.

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Через деякий час поліція почала затримувати учасників мітингу, саджати їх в автозаки та відвозити у невідомому напрямку. Загалом затримали близько 100 осіб.

Приблизно в цей час десятки членів руху "Прокинься, Казахстан" проводили акцію з аналогічними гаслами неподалік Парку першого президента в Алмати. Її учасники висловили підтримку протестувальникам у Жанаозені та в Актау.

За словами активістів, поліція блокувала шлях учасникам ходи, коли вони йшли вулицею Навої, але затримувала лише чоловіків – загалом близько 50 осіб.

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Повідомляється, що серед затриманих у Казахстані – двоє журналістів Радіо Азаттик, які висвітлювали протести.

Тривають "газові мітинги" і у місті Караганда. Повідомляється, що сотні людей продовжують стояти на вулиці в мінусову температуру вже понад шість годин поспіль. Вони підтримують мітингувальників у Мангістауській області та висунули також свої вимоги. Протестувальники планують залишатися до ранку.

До місця збору мешканців Караганди прибувають автобуси зі співробітниками загону спецпризначення та Нацгвардії.

Також до акції приєдналися десятки жителів міста Жезказган та близько сотні людей у місті Сатпаєв (обидва – у Карагандинській області).

Увечері у вівторок урядова комісія оголосила про зниження вартості скраплений газу та встановлення ціни 50 тенге за літр, але тільки в Мангістауській області.

Такі дії влади не влаштовують інші регіони, і вони продовжують акції протесту.

Передісторія:

  • З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.
  • Після того, як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.
  • У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту проти різкого зростання вартості пального провели ніч на вівторок на центральних майданах. 

Теми: Казахстанмітинги
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