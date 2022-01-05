Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік моря

Середа, 5 січня 2022, 01:35
Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік моря
ФОТО: GETTY IMAGES

Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод.

Джерело: AP з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та Міністерство оборони Японії

Деталі: Комітет не надав подробиць.

Реклама:

Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея випустила, ймовірно, ракету. Інших подробиць у міністерстві не розголошують.

AP пише, що запуск відбувся після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зборах правлячої партії минулого тижня пообіцяв подальше посилення військового потенціалу.

Як зазначається, це перший подібний запуск, відколи Північна Корея випробувала серію нових видів зброї, зокрема балістичні ракети, з вересня по листопад.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У вересні Південна Корея провела випробування балістичних ракет, через кілька годин після того, як Північна Корея випустила дві ракети.

Теми: Північна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Північна Корея
КНДР заявила про другий провал запуску супутника-шпигуна
Байден готовий зустрітися з главою КНДР без жодних попередніх умов
США застерегли Росію від військового зближення з Північною Кореєю
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: