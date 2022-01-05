Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік моря

Північна Корея випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод.

Джерело: AP з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та Міністерство оборони Японії

Деталі: Комітет не надав подробиць.

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Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея випустила, ймовірно, ракету. Інших подробиць у міністерстві не розголошують.

AP пише, що запуск відбувся після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зборах правлячої партії минулого тижня пообіцяв подальше посилення військового потенціалу.

Як зазначається, це перший подібний запуск, відколи Північна Корея випробувала серію нових видів зброї, зокрема балістичні ракети, з вересня по листопад.

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Нагадаємо: У вересні Південна Корея провела випробування балістичних ракет, через кілька годин після того, як Північна Корея випустила дві ракети.